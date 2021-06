Covid: 8 nuovi positivi, 40 i guariti mentre il 60% degli umbri hanno ricevuto la prima dose di vaccino

Sono 8 i nuovi casi di positività al Covid in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 4.444 tamponi presi in esame. I guariti sono 40 mentre gli attuali positivi sono 894, 32 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Fortunatamente non si registrano altri decessi, per un totale che resta a 1418. I ricoverati sono 34, quattro in meno, dei quali 5 (dato invariato) in terapia intensiva.

Sono intanto 465.046 gli umbri che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Si tratta del 60,31 per cento dei residenti. Hanno invece concluso il ciclo vaccinale 203.593 persone, pari al 26,15 per cento.



E da oggi Assisi è “Covid free”: non si contano infatti casi positivi né isolamenti contumaciali. “Questa notizia – ha commentato il sindaco Stefania Proietti nel dare l’annuncio sulla sua pagina Facebook – ci fa sperare, insieme al green pass e al procedere della campagna vaccinale, per la ripartenza di Assisi, per la ripresa dell’economia e del turismo fortemente penalizzati in questi lunghi mesi di pandemia, per il ritorno a una vera normalità”