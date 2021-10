Covid: 79 nuovi casi, 35 guariti, gli attuali positivi salgono a 1118

Sono 79 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 7.484 tamponi presi in esame, i guariti sono 35 mentre gli attuali positivi sono 1118, 44 più di ieri.

Stabile il numero dei decessi, fermo a 1.464 così come quello dei ricoveri: 41 di cui 6, uno meno di ieri, in terapia intensiva. Sul fronte della vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.303.597 dosi, 788 più di ieri, e 668.562 persone (625 più di ieri), pari all’82,83% della popolazione avente diritto, aveva completato il ciclo vaccinale mentre in 687.356 (190 più di ieri) aveva ricevuto la prima dose.

Terza dose, invece, per 39.014 umbri, 2.414 più di ieri, pari al 4,87% della popolazione avente diritto.