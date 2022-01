Covid: 787 nuovi casi con meno tamponi, 882 guariti, attuali positivi in calo

Sono 787 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria su 6.521 tamponi presi in esame nelle ultime 24 ore; i guariti sono 822 mentre gli attuali positivi sono 24.899, 24 meno di ieri. Purtroppo si registra il decesso di una persona positiva al virus a Foligno, per un totale che sale a 1.594.

I ricoveri sono 199, uno meno di ieri, di cui 8 (invariato) in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini, alle 8 di oggi risultano somministrate 1.855.209 dosi (+6.526); 714.949 persone (+304), hanno completato il ciclo vaccinale, 727.113 soggetti (+384) hanno ricevuto la prima dose e 444.149 soggetti (+5.513), pari al 51,81% della popolazione avente diritto, la terza dose.