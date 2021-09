Covid: 74 nuovi positivi, in calo i ricoveri ma ci sono 3 decessi

Sono 74 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Umbria su 7133 tamponi; i guariti sono 115 mentre 1684, 44 meno di ieri, sono gli attuali positivi. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo di registrano anche tre decessi a Campello sul Clitunno, Foligno e Giano dell’Umbria, per un totale che sale a 1433. In calo i ricoveri che questa mattina erano 54, 3 meno di ieri, di cui 6 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, alle 8 di oggi risultavano somministrate 1.166.540 dosi di vaccino in Umbria, 1954 più di ieri, e 541.732 persone, 367 più di ieri, pari al 70,19% aveva completato il ciclo vaccinale mentre in 645.100, 1601 più di ieri, ha ricevuto la prima dose.