TERNI – Non ce l’ha fatta il 72enne ricoverato da luglio all’ospedale Santa Maria di Terni. L’uomo è deceduto nel pomeriggio di oggi.

Il paziente, non vaccinato, presentava multiple e gravissime patologie, era ricoverato dal 23 luglio scorso nel reparto di terapia intensiva covid, in quanto risultato positivo.

Era giunto in ospedale in condizioni gravi e nonostante le cure intensive praticate per molti giorni dal personale sanitario non ha superato le complicanze della malattia.