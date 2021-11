Covid: 68 nuovi casi, 54 guariti, un decesso, 1645 gli attuali positivi

Sono 68 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria su 13.394 tamponi presi in esame nelle ultime 24 ore; i guariti sono 54 mentre gli attuali positivi sono 1645, 13 più di ieri. Purtroppo si registra un decesso di persona positiva al virus nel territorio di Perugia, per un totale che sale a 1.479.

I ricoveri sono stabili a 54 di cui 7, uno più di ieri, in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.320.320 dosi, 743 più di ieri, e 680.766 persone (429 più di ieri), pari all’84,27% della popolazione avente diritto, aveva completato il ciclo vaccinale, mentre in 692.348 (295 più di ieri) avevano ricevuto la prima dose e 80.953 soggetti (2.655 più di ieri), pari al 9,71% della popolazione avente diritto, la terza.