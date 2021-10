Covid: 67 nuovi casi, 12 guariti, gli attuali positivi salgono a 770

Sono 67 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 9.991 tamponi presi in esame; i guariti sono 12 mentre gli attuali positivi sono 770, 54 più di ieri.

Purtroppo si registra un decesso nel territorio comunale di Montefalco, per un totale che sale a 1.461. I ricoveri sono 40, uno più di ieri di cui 4, dato invariato, in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini alle 8 di questa mattina risultavano somministrate 1.296.097 dosi, 1.350 più di ieri) e 662.651 persone, 1.136 più di ieri, pari all’82,13% della popolazione avente diritto, aveva completato il ciclo vaccinale mentre in 685.560 (286 più di ieri) hanno ricevuto la prima dose.