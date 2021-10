Covid: 57 nuovi casi e 89 guariti, gli attuali positivi scendono a 874

Sono 57 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 5840 tamponi presi in esame; i guariti sono 89 mentre gli attuali positivi 874, 32 meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione che vede stabile il numero dei decessi, fermo a 1448.

I ricoveri sono invece 45, un meno di ieri, di cui 3, uno più di ieri, in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.265.001 dosi, 1913 più di ieri, e 616.491 persone, 1599, pari al 76,5% della popolazione avente diritto, aveva completato il ciclo vaccinale mentre in 671.768, 765 più di ieri, aveva ricevuto la prima dose.