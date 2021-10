Covid: 51 nuovi casi, 49 guariti e tre decessi. Gli attuali positivi sono 733

Sono 51 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 6022 tamponi presi in esame; i guariti sono 49 mentre gli attuali positivi sono 733, uno meno di ieri.

Purtroppo di registrano tre decessi, fuori regione, a Narni e Terni, per un totale che sale a 1454. I ricoveri sono 51, uno più di ieri di cui 5, uno meno di ieri, in terapia intensiva. Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.276.021 dosi, 1602 più di ieri e 629.895 persone, 2467 più di ieri, pari al 78,15% della popolazione avente diritto ha completato il ciclo vaccinale mentre in 676.741 soggetti, 778 più di ieri, ha ricevuto la prima dose.