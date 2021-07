Covid: 5 nuovi casi, i ricoveri scendono a 10. Il 34,54% degli umbri ha completato la vaccinazione

Sono 5 i nuovi casi di positività accertati in Umbria nelle ultime 24 ore su 4.872 tamponi presi in esame. I guariti sono 11 mentre gli attuali positivi 691, 7 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Purtroppo dopo giorni si registra un altro decesso a Gubbio per un totale che sale a 1420. I ricoveri sono 10, 3 in meno di ieri, di cui 1 (invariato) in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni alle 8.30 di questa mattina risultano somministrate 776.620 dosi, 8.473 più di ieri, pari al 86,54% delle dosi disponibili mentre 267.955 cittadini umbri aventi diritto, pari al 34,54%, hanno completato il ciclo vaccinale.