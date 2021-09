Covid: 44 nuovi casi, 47 guariti, scendono a 50 i ricoverati in ospedale

Sono 44 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 7687 tamponi presi in esame, i guariti sono 47 mentre gli attuali positivi 1135, 3 meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Il numero dei decessi è stabile a 1442 mentre i ricoveri sono 50, uno meno di ieri, di cui 5, dato invariato, in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.244.806 dosi, 2605 più di ieri, e 601.628 persone, 1793 più di ieri, pari al 77,84% sul totale degli aventi diritto avevano completato il ciclo vaccinale mentre 663.704 soggetti, 814 più di ieri, ha ricevuto la prima dose.