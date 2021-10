Covid: 41 nuovi casi, 49 guariti, un decesso, in calo i ricoveri

Sono 41 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 7183 tamponi presi in esame; i guariti sono 49 mentre gli attuali positivi sono 706, 9 meno di ieri.

Purtroppo si registra un altro decesso a Perugia che porta il totale a 1455. In calo i ricoveri: oggi sono 50, 4 meno di ieri di cui 5, dato invariato, in terapia intensiva. Si tratta di ”tutti over 50 e tutti senza vaccinazione anticovid – dice la Regione -Un dato questo, che evidenzia in modo chiaro l’importanza dell’immunizzazione per poter evitare gli effetti più gravi della malattia prodotta dal Covid”.

Per quanto riguarda le vaccinazioni alle 8 di questa mattina erano somministrate 1.278.961 dosi di vaccino, 1.388 più di ieri, mentre 633.700 persone, 1.782 più di ieri, pari al 78,62% della popolazione avente diritto ha completato la vaccinazione e in 678.075, 661 più di ieri, hanno ricevuto la prima dose.