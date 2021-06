Covid: 38 nuovi casi, 84 guariti, in calo i ricoveri, 8866 i vaccini in un giorno

Sono 38 i nuovi casi di positività al covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore su 7800 tamponi analizzati, i guariti sono 84 mentre gli attuali positivi scendono a 1309, 46 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Fortunatamente non si registrano altri decessi per un totale che resta a 1403. I ricoveri soni 57, uno in meno di ieri, di cui 5, uno in meno, terapia intensiva.

Sul fronte della vaccinazioni, alle 8.30 di oggi risultano somministrate 556.119 dosi, 8.866 in più di ieri, pari al 90,94% delle dosi disponibili.