Covid: 38 nuovi casi, 17 guariti, un decesso, ricoveri in calo

Sono 38 i nuovi casi di positività Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 8.536 tamponi presi in esame; i guariti sono 17 mentre gli attuali positivi 586, 20 più di ieri. Purtroppo si registra un altro decesso nel territorio di Foligno, per un totale che sale a 1.460.

Per quanto riguarda i ricoveri, questi sono 35, 2 meno di ieri, di cui 4 – dato invariato – in terapia intensiva. Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.293.568 dosi, 1.119 più di ieri, e 660.592 persone, 815 più di ieri, pari all’81,89% della popolazione avente diritto aveva completato il ciclo vaccinale mentre in 684.976, 346 più di ieri, aveva ricevuto la prima dose.