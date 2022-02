Covid: 369 nuovi casi e 491 guariti, gli attuali positivi in discesa, 2 i decessi

Sono 369 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 3.466 tamponi presi in esame; i guariti sono 491 mentre gli attuali positivi sono 11.049 (-124). Purtroppo si registrano altri due decessi di persone positive al virus, a Montegabbione e Orvieto, per un totale che sale a 1.717. I ricoveri sono 183 (-3) di cui 8 (+1) in terapia intensiva.

Sul fronte della vaccinazioni, questa mattina alle risultano somministrate 1.988.466 dosi di vaccino in Umbria (+399), 737.672 persone (+160) hanno completato il ciclo vaccinale, 739.362 soggetti (+21) hanno ricevuto la prima dose e 536.526 soggetti (+206), pari al 62,44% della popolazione avente diritto. la terza dose.