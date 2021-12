Covid: 356 nuovi casi, 29 guariti, 3753 attuali positivi, in crescita i ricoveri

Sono 356 i nuovi casi di positività al covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Umbria su 12.920 tamponi presi in esame; i guariti sono 29 mentre gli attuali positivi al virus in Umbria sono 3.753, 327 più di ieri.

Stabile il numero dei decessi fermo a 1.498. I ricoveri, invece, sono 63, 3 più di ieri di cui 8 in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni, alle 8 di questa mattina risultavano somministrate 1.347.116 dosi (1.256 più di ieri); 693.446 persone (552 più di ieri), hanno completato il ciclo vaccinale mentre in 703.060 (603 più di ieri) pari all’81,49% della popolazione avente diritto hanno ricevuto la prima dose e 211.487 soggetti (5.858 più di ieri) la terza.