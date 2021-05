Covid: 35 nuovi casi, in calo i positivi e oltre 9000 vaccini in un giorno

Sono 35 i nuovi casi di positività al covid in Umbria su 6.041 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, i guariti sono 176, mentre gli attuali positivi sono 1774, 142 in meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Nello stesso arco temporale si registra, purtroppo, un altro decesso ad Assisi che porta a 1.392 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Ancora in calo i ricoveri: questa mattina erano 89, 11 in meno di ieri, di cui 11, 2 in meno di ieri, in terapia intensiva. Sul fronte delle vaccinazioni, invece, questa mattina alle 8.30 risultavano somministrate 480.794 dosi, 9.013 in più di ieri, pari al 96,4% delle dosi disponibili.