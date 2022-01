Covid: 3206 nuovi casi ma ci sono anche 1925 guariti e due decessi

Sono 3.206 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria su 21.316 tamponi presi in esame nelle ultime 24 ore; i guariti sono 1.925 mentre gli attuali positivi sono 31.863 (1.279 più di ieri).

Purtroppo si registrano anche due decessi a Foligno e Orvieto di persone positive al covid, per un totale che sale a 1.516. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi sono 193 (3 meno di ieri) di cui 12 (+1) in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultano somministrate 1.366.841 dosi (1.602 più di ieri); 702.099 persone (632 più di ieri), pari all’81,42% della popolazione avente diritto hanno completato la prima dose; 712.397 (847 più di ieri) ha ricevuto la prima dose e 311.021 soggetti (7.868 più di ieri) la terza dose.