Covid: 32 nuovi casi, in calo gli attuali positivi, 74 guariti, un decesso a Terni

Sono 32 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore 6363 tamponi presi in esame: i guariti sono 74 mentre gli attuali positivi 734, 43 in meno di ieri.

Si registra purtroppo un altro decesso a Terni, per un totale che sale a 1.451. Invariati, invece, i ricoveri, fermi a 50 di cui 6 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.274.382 dosi, 1602 più di ieri e 627.428 persone, 2.402 più di ieri, pari al 77,84% della popolazione avente diritto, aveva completato il ciclo vaccinale mentre in 675.963 soggetti, 657 più di ieri, avevano ricevuto la prima dose.