Covid: 31 nuovi casi e 24 guariti, stabili i decessi e i ricoveri

Sono 31 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 7961 tamponi presi in esame; i guariti sono 24 mentre gli attuali positivi 777, 7 più di ieri.

Fortunatamente non si registrano ulteriori decessi che, pertanto, sono fermi a 1450, Stabili anche i ricoveri fermi a 50 di cui 6 in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, alle 8 di questa mattina risultavano somministrate 1.272.780 dosi, 1642 più di ieri, e 625.026 persone, 2983 più di ieri, pari al 77,55% della popolazione avente diritto, aveva completato il ciclo vaccinale mentre in 675.306, 753 più di ieri, aveva ricevuto la prima dose.