Covid: 26 nuovi casi, 67 guariti, gli attuali positivi in flessione, due i decessi

Sono 26 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 4.006 tamponi presi in esame; i guariti sono 67 mentre gli attuali positivi 1665, 43 meno di ieri. Purtroppo si registrano due decessi di persone positive al virus, ad Arrone e Marsciano, per un totale che sale a 1.485.

Invariato il numero dei ricoveri fermo a 62 di cui 10, uno più di ieri in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.325.072 dosi (176 più di ieri) mentre 683.223 persone (70 più di ieri) hanno completato il ciclo vaccinale, 694.208 soggetti (99 più di ieri) ha ricevuto la prima dose e 101.838 soggetti (689 più di ieri), pari al 12,64% della popolazione avente diritto, ha ricevuto la terza dose.