Sono 2.307 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 11.510 tamponi presi in esame; i guariti sono 1.322 mentre gli attuali positivi 20.298 (+983). Purtroppo si registrano due decessi di persone positive al virus, a Gubbio e Montone, per un totale che sale a 1.772.

I ricoveri scendono a 179 (-7) di cui 3 (invariato) in terapia intensiva.