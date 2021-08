Covid: 22 nuovi casi, 66 guariti, 1660 gli attuali positivi

Sono 22 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 1.179 tamponi presi in esame. I guariti sono 66 mentre gli attuali positivi 1660, 44 in meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Il numero dei decessi è fermo a 1424, pressoché stabile quello dei ricoveri: questa mattina erano 21, uno più di ieri, di cui 2, dato invariato, in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini, alle ore 8.00 di oggi risultavano somministrate 1.006.636 dosi, 3.048 più di ieri, mentre 458.694 persone, pari al 59,49% sul totale degli aventi diritto, hanno completato il ciclo vaccinale e 565.912 ricevuto la prima dose.