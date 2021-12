Covid: 212 nuovi casi, 73 guariti, un decesso, terza dose per il 20% dei vaccinati

Sono 212 i nuovi casi di positività di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Umbria su 10.301 tamponi presi in esame; i guariti sono 73 mentre gli attuali positivi sono 2279, 138 più di ieri.

Si registra purtroppo un ulteriore decesso di persona positiva al virus ad Attigliano, per un totale che sale a 1.495. I ricoveri sono 51, uno meno di ieri, di cui 6, uno meno di ieri, in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni risultano somministrate 1.338.286 dosi di vaccino in Umbria (1.277 più di ieri); 689.363 persone (650 più di ieri), pari all’85,3% della popolazione avente diritto, hanno completato il ciclo vaccinale. Prima dose invece per 699.552 soggetti, 445 più di ieri e terza dose per 161.239 soggetti (6.866 più di ieri), pari al 20% della popolazione avente diritto.