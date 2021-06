Covid: 21 nuovi casi, 63 guariti e 6913 vaccini in un giorno

Sono 21 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 4295 tamponi effettuati. I guariti sono 63 mentre gli attuali positivi 1058, 44 in meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo si registrano altri 2 decessi a Gualdo Tadino e Gubbio per un totale che sale a 1417. I ricoveri sono 46, uno in più di ieri, di cui 5 in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini questa mattina alle 8.30 risultavano somministrate 608.812 dosi, 6.913 in più di ieri, pari al 92,43% delle dosi disponibili.