Covid: 20 nuovi casi e 6 guariti, sale il numero dei ricoveri

Sono 20 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 5.196 tamponi presi in esame; i guariti sono 9 mentre gli attuali positivi 1171, 11 più di ieri.

Stabile il numero dei decessi fermi a 1.464 mentre i ricoveri sono 48, 4 più di ieri di cui 7, uno più di ieri, in terapia intensiva. Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.305.384 dosi di vaccino (441 più di ieri) e 669.999 persone (365 più di ieri), pari all’83% della popolazione avente diritto aveva completato il ciclo vaccinale mentre in 687.762 (94 più di ieri) pari all’85,2% della popolazione avente diritto aveva ricevuto la prima dose. Terza dose invece per 41.618 persone (391 più di ieri), pari al 5,19% della popolazione avente diritto.