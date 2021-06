Covid: 19 casi, 953 positivi e oltre 6300 vaccini in un giorno

Sono 19 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 3.852 tamponi presi in esame, i guariti sono 29 mentre gli attuali positivi sono 953, 10 in meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Fortunatamente non si registrano decessi mentre i ricoveri sono 38, uno in più di ieri, di cui 5, il numero è invariato, in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini alle 8.30 di oggi risultano somministrate 640.940 dosi, 6.370 in più di ieri pari al 90,02%. Sono, invece, 197.813 gli umbri che hanno concluso il ciclo vaccinale, pari al 25,42% degli aventi diritto.