Covid: 187 nuovi casi, balzo in avanti degli attuali positivi

Sono 187 i nuovi casi di positività al covid in Umbria nelle ultime 24 ore su 4825 tamponi, i guariti sono 76 mentre gli attuali positivi sono 1772, 111 in più di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

I decessi sono fermi a 1424 mentre i ricoveri passano a 22, 3 in più di ieri, di cui 2 (il dato è invariato) in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini, questa mattina alle 8.00 risultavano somministrate 1.021.381 dosi, 9203 più di ieri.