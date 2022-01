Covid: 1832 nuovi casi, 2299 guariti, 6 decessi, in calo i ricoveri in terapia intensiva

Sono 1.832 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 15.966 tamponi presi in esame. I guariti sono 2.299 mentre gli attuali positivi 24.935 (-473). Purtroppo si registrano altri 6 decessi di persone positive al virus a Gubbio, Perugia, San Giustino, Stroncone, Terni e Torgiano, per un totale che sale a 1.593.

I ricoveri oggi sono 200 (+1) di cui 8 (-2) in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, questa mattina alle 8, risultano somministrate 1.848.683 dosi di vaccino (+8.412); 714.645 persone (+353) hanno completato il ciclo vaccinale mentre 726.729 soggetti (+843) hanno ricevuto la prima dose e in 438.636 soggetti (+6.991), pari al 51,16% della popolazione avente diritto, la terza dose.