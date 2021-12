Covid: 179 casi, 161 guariti, stabili ricoveri e decessi

Sono 179 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 10.790 tamponi presi in esame: i guariti sono 161 mentre gli attuali positivi 1979, 18 più di ieri.

Stabile il numero dei decessi fermo a 1494 mentre i ricoveri sono 49, 1 più di ieri, di cui 7, uno meno di ieri in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultano somministrate 1.335.263 dosi (1.249 più di ieri, e 687.865 persone (539 più di ieri), pari all’85,13% della popolazione avente diritto, hanno completato il ciclo vaccinale. Prima dose, invece, per 698.401 persone (526 più di ieri) pari all’86,46% della popolazione avente diritto e Terza dose per 144.736 (5.701 più di ieri), pari al 17,94% della popolazione avente diritto.