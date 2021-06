Covid: 17 nuovi casi, 46 guariti e 5868 vaccini in un giorno

Sono 17 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria su 6717 tamponi analizzati, 46 sono i guariti mentre gli attuali positivi scendono a 1493, 30 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Nello stesso arco temporale si registra un altro decesso a Città di Castello per un totale che sale a 1.402. Sono invece 68, 2 in meno di ieri, di cui 6 in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina alle 8.30 risultavano somministrate 529.763 dosi, 5.868 in più di ieri, pari al 98,21% delle dosi disponibili.