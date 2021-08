Covid: 158 nuovi casi e 113 guariti, stabili i ricoveri

Sono 158 i nuovi casi di positività al covid in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 5.290 tamponi esaminati; i guariti sono 113 mentre gli attuali positivi sono 2167, 45 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Non si registrano, fortunatamente, altri decessi il cui totale resta quindi di 1.426. Stabili anche i ricoveri: 31 di cui 1 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, alle 8 di oggi risultano somministrate 1.085.510 dosi, 7.769 più di ieri, 504.752 persone, 3.835 più di ieri, pari al 65,47% sul totale degli aventi diritto hanno completato il ciclo vaccinale mentre 599.200, pari al 77,69% della popolazione vaccinabile, ha ricevuto la prima dose.