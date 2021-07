Covid: 15 nuovi casi e 12 guariti, stabile il numero dei ricoveri

Sono 15 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 3.670 tamponi presi in esame, i guariti sono 12 mentre gli attuali positivi sono 626, 3 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. I decessi sono fermi a 1.424 così come i ricoveri, 9 di cui 1 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazione alle 8.30 di oggi risultano somministrate 854.926 dosi, 4.297 più di ieri, pari al 90,99% delle disponibili mentre 339.612 cittadini umbri aventi diritto, pari al 43,93%, hanno concluso il ciclo vaccinale e 532.299, il 69,04%, ha ricevuto la prima dose.