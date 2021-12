Covid: 143 nuovi casi, 98 guariti, un decesso a Terni e ricoveri in lieve calo

Sono 143 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 11.580 tamponi presi in esame; i guariti sono 98 mentre gli attuali positivi sono 1788, 44 più di ieri. Purtroppo un altro decesso a Terni di una persona positiva al virus, per un totale che sale a 1.494.

I ricoveri sono 47, 6 meno di ieri, di cui 8, uno meno di ieri in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, alle 8 di oggi risultano somministrate 1.330.636 dosi (1.291 più di ieri); 685.882 persone (più di ieri 596), pari all’84,89% della popolazione avente diritto, ha concluso il ciclo vaccinale. Prima dose per 696.365 persone (479 più di ieri) e terza dose per 124.178 (5.651 più di ieri), pari al 15,39% della popolazione avente diritto.