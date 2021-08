Covid: 142 nuovi casi, 74 guariti, crescono i ricoveri. Il 63,35% degli umbri completa la vaccinazione

Sono 142 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 8109 tamponi presi in esame, i guariti sono 74 mentre gli attuali positivi sono 1986, 68 in più di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Non si registrano altri decessi fermi a 1424 mentre salgono i ricoveri che arrivano a 25, 6 più di ieri, di cui 1 (dato invariato) in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8.30 risultavano somministrate 1.051.187 dosi, 8398 più di ieri, mentre 488.350 persone, il 63,35% sul totale ha completato il ciclo vaccinale e 581.138 ha ricevuto la prima dose.