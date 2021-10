Covid: 14 nuovi casi e 15 guariti, gli attuali positivi si attestano a 882

Sono 14 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 4.016 tamponi presi in esame; i guariti sono 15 mentre gli attuali positivi 882, uno meno di ieri.

Fortunatamente non si registrano ulteriori decessi, per cui il totale che resta fermo a 1.461. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi sono 41, 2 più di ieri di cui 6, uno più di ieri in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini, alle 8 di oggi risultano somministrate 1.299.338 dosi, 871 più di ieri e 665.253 persone (752 più di ieri), pari all’82,44% della popolazione avente diritto ha completato il ciclo vaccinale mentre in 686.290 soggetti (136 più di ieri) ha ricevuto la prima dose.