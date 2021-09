Covid: 134 nuovi casi e 183 guariti, in calo i ricoveri

Sono 134 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Umbria su 6756 tamponi presi in esame; i guariti sono 183 mentre gli attuali positivi sono 1635, 49 meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Stabili i decessi, fermi a 1433 mentre i ricoveri sono in calo: 51, 3 meni di ieri, di cui 6 in terapia intensiva (dato stabile).

Per quanto riguarda le vaccinazioni, alle 8 di oggi risultavano somministrate 1.170.710 dosi, 4170 più di ieri, e 544.618 persone, 2886 più di ieri, avevano completato il ciclo vaccinale mentre 646.409, 1309 più di ieri, pari all’83,66% della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose.