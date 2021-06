Covid: 13 nuovi casi e 40 guariti. Continua la discesa degli attuali positivi

Sono 13 i nuovi casi di positività al covid in Umbria su 4499 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, 40 i guariti mentre gli attuali positivi scendono a 926, 27 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Per fortuna non si contano altri decessi che quindi restano fermi a 1418. Sul fronte ospedaliero sono i ricoveri restano fermi a 37 di cui 5 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini, questa mattina alle 8,30 risultano somministrate 648.273 dosi, 7.333 in più di ieri, pari al 90,11% di quelle disponibili.