Covid: 13 nuovi casi, 23 guariti e 9537 vaccini in un giorno

Sono 13 i nuovi casi di positività al covid in Umbria su 3.325 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, 23 i guariti mentre gli attuali positivi sono 628, 11 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Nello stesso arco temporale si registra purtroppo un altro decesso di un paziente fuori regione, anche se tale decesso non è di ieri – come ha chiarito la Regione – ma figura su questi qui per via di un riallineamento della banca dati. Il totale sale a 1.424.

Sul fronte ospedaliero i ricoveri sono 13, uno in meno di ieri, di cui 1 (invariato) in intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, alle 8.30 di oggi risultano somministrate 822.884 dosi, 9.537 in più di ieri, pari all’88,16% delle disponibili mentre 308.101 persone, il 39,81% sulla popolazione totale, ha completato il ciclo vaccinale.