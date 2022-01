Covid: 1134 nuovi casi, 2 decessi, attuali positivi poco meno di 25mila

Sono 1.134 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 8.816 tamponi presi in esame; i guariti sono 90 mentre gli attuali positivi sono 24405, 539 più di ieri, quasi triplicati in una settimana.

Purtroppo si registrano anche due decessi di persone positive al virus, a Magione e Narni, che portano il totale a 1.510.

In aumento anche i ricoveri: oggi sono 172, 13 più di ieri, di cui 10, 2 più di ieri, in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina alle 8.00 risultano somministrate 1.361.624 dosi (680 più di ieri). 699.706 persone (325 più di ieri), pari all’81,14% della popolazione avente diritto, ha completato il ciclo vaccinale; in 709.946 (296 più di ieri) ha ricevuto la prima dose e in 288.472 (3.835 più di ieri), pari al 33,62% della popolazione avente diritto, la terza dosa