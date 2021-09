Covid: 111 nuovi casi, 97 i guariti, un decesso a Terni

Sono 111 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 5569 tamponi presi in esame; i guariti sono 97 mentre gli attuali positivi 1521, 13 più di ieri.

Oggi, purtroppo, si registra purtroppo un altro decesso di una persona, residente a Terni, per un totale che sale a 1435. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi sono 53, 3 meno di ieri di cui 6, dato invariato, in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, alle 8 di oggi risultano somministrate 1.204.927 dosi, 4669 più di ieri, mentre 570.770 persone, 3600 più di ieri, pari al 73,93% sul totale degli aventi diritto ha completato il ciclo vaccinale e 654.626 soggetti, 1071 più di ieri, ha ricevuto la prima dose.