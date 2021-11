Covid: 102 nuovi casi, 54 guariti, un decesso, scendono i ricoveri

Sono 102 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 10.313 tamponi presi in esame, i guariti sono 54 mentre gli attuali positivi 1418, 47 più di ieri.

Purtroppo si registra un altro decesso nel territorio di Cannare che fa salite il totale a 1468. I ricoveri invece sono 48, 2 meno di ieri di cui 6, uno meno di ieri, in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.309.685 dosi, 979 più di ieri e 673.288 persone (777 più di ieri), pari all’83,39% della popolazione avente diritto hanno completato il ciclo vaccinale mentre in 688.948 soggetti (239 più di ieri) hanno ricevuto la prima dose. La terza dose è stata somministrata a 51.412 persone (1.969 più di ieri), pari al 6,4% della popolazione avente diritto.