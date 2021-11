Covid: 101 nuovi casi, 79 guariti, un decesso, gli attuali positivi sono 1673

Sono 101 i nuovi casi di positività al covid 19 registrati in in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 10.599 tamponi presi in esame; i guariti sono 79 mentre gli attuali positivi 1673, 21 più di ieri.

Purtroppo si registra un altro decesso a Perugia per un totale che sale a 1.483. Il lieve aumento anche i ricoveri. Oggi sono 60, 2 più di ieri di cui 7 in terapia intensiva.



Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8.00 risultavano somministrate 1.323.702 dosi in Umbria (958 più di ieri) e 682.616 persone (494 più di ieri) aveva completato il ciclo vaccinale. Sono invece 693.558 i soggetti (367 più di ieri) che hanno ricevuto la prima dose mentre 96.908 (4.363 più di ieri), pari al 12,02% della popolazione avente diritto, la terza.