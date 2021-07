Covid: 10 nuovi casi, 43 guariti, 1 ricovero in più e oltre 8000 vaccinazioni in un giorno

Sono 10 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbrianelle ultime 24 ore su 969 tamponi presi in esame, i guariti sono 43 mentre gli attuali positivi sono 720, 33 in meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

I decessi restano fermi a 1424 mentre i ricoveri sono 9, uno in più di ieri, di cui 1, il numero è invariato, in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini, questa mattina alle 8.30 risultavano somministrate 897.250 dosi, 8.034 in più di ieri, pari al 91,97% delle disponibili mentre 377.392 persone, il 48,88% sul totale, ha completato il ciclo vaccinale e 537.492, pari al 69,71% della popolazione, hanno ricevuto la prima dose.