Costituito a Terni il comitato per il si ai referendum sulla giustizia

TERNI – E’ stato costituito a Terni il comitato “io dico Si” a sostegno dei referendum sulla giustizia del 12 giugno 2022. A coordinarlo Sandro Corsi e Antonio De Angelis.

Hanno partecipato alla presentazione numerosi esponenti della vita politica cittadina: il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti, l’Assessore comunale Stefano Fatale, i consiglieri comunali Lucia Dominici, Federico Brizi, Vladimiro Orsini, Alessandro Gentiletti, Francesco Pocaforza, Marco Cozza. Hanno aderito al Comitato anche gli ex assessori comunali Stefano Bucari ed Emilio Giachetti. Presenti anche Luigi d’Antona in rappresentanza di Azione, e rappresentanti dell’Avvocatura ternana, tra cui la Presidente dei giovani avvocati Francesca Gaviglio.

“Siamo lieti di constatare la presenza di esponenti di numerosi forze politiche, di destra, di centro e di sinistra, a riprova del fatto che la riforma della giustizia costituisca una priorità per tutti” affermano Corsi e De Angelis “La riforma approvata alla Camera e in discussione al Senato non risolve nessuno dei problemi della giustizia italiana. I referendum del 12 giugno costituiscono l’unica vera speranza di cambiamento della giustizia”.