Cordoglio del gruppo Pd in Regione per scomparsa di Umberto Piccioni

TERNI – I consiglieri regionali del Pd Tommaso Bori e Fabio Paparelli, a nome dei colleghi del Gruppo, esprimono “profondo cordoglio per la scomparsa di Umberto Piccioni”.



“Umberto era un galantuomo – sottolineano i rappresentanti del Partito democratico – un vuoto incolmabile nella sua città, Terni, e in tutta la comunità riformista e progressista, innamorato della sua famiglia, del suo lavoro che svolgeva con dedizione e impegno in Regione, della politica quella con la P maiuscola animata da grande passione e dei suoi viaggi in moto”.