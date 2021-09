Corciano, 72enne si ribalta con il camion e perde la vita

PERUGIA – Un uomo di 72 anni è morto questa mattina in un incidente stradale. E’ accaduto questa mattina intorno alle 6,30 ad Ellera di Corciano, sulla rampa dello svincolo del raccordo Perugia-Bettolle. L’uomo, che era alla guida di un mezzo pesante, avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Per il camionista non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Tra le ipotesi anche quella che l’uomo sia stato colto da malore.