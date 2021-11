Consiglio regionale, Manuela Puletti entra al posto del dimissionario Melasecche

L’Assemblea legislativa ha preso atto delle dimissioni da consigliere regionale dell’assessore Enrico Melasecche. Lo ha fatto in apertura della seduta di oggi.

Il presidente dell’Assemblea Marco Squarta ha quindi proclamato eletta al posto di Melasecche Manuela Puletti, della Lega. L’ha quindi invitata a prendere posto in aula. Nata a Sansepolcro (Ar) il 22/09/1983, si è laureata Comunicazione multimediale all’Università di Perugia. Dal 2009 è iscritta all’ordine dei giornalisti ed ha collaborato con televisioni regionali, siti di informazioni e testate giornalistiche umbre. Ha curato l’Ufficio stampa della Lega Umbria dal 2015 al 2018 ed in seguito quello del sottosegretario Candiani durante il Governo Conte 1. Alle elezioni regionali del 2019 ha

ottenuto 3.278 preferenze, risultando la prima dei non eletti.