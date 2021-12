Consegnata la Stella d’oro e accesa la cometa di Miranda: al via a Terni gli eventi del Natale

TERNI – Con la consegna della Stella d’oro e l’accensione della Stella di Miranda si è entrati oggi anche a Terni nel pieno delle iniziative per il Natale. La prima iniziativa si è tenuta nel pomeriggio a Palazzo Spada. Il riconoscimento quest’anno è andato al Comitato italiano paralimpico per l’impegno e il coraggio degli atleti italiani e per i loro straordinari successi del 2021, ma soprattutto per l’esempio che con la loro forza e il loro entusiasmo danno a tutti.



La cerimonia istituzionale è stata preceduta da un intervento musicale a cura dell’Istituto musicale Giulio Briccialdi. Presenti Gian Luca Tassi, presidente CIP Regionale; Tommaso Strinati, delegato provinciale CIP Terni; Andrea Tonucci, vicepresidente FISH – Federazione italiana superamento dell’handicap; Riccardo Menciotti – atleta ternano premiato alle ultime Olimpiadi di Tokio.

A seguire l’accensione della cometa di Miranda, la più grande al mondo nel suo genere, è costituita da 80 corpi luminosi sul versante Nord Ovest del monte sulla cui cima sorge il borgo medievale di Miranda, frazione della città di Terni. Accensione che è coincisa anche con quella delle luminarie in città

Nonostante il temporale che si è abbattuto in città, si è svolta la fiaccolata a cura della Fiasp, Amatori Podistica Terni che è partita dal borgo di Miranda alle 17 per arrivare fino a largo Frankl. Qui, alle 18.30 si è tenuta l’accensione di un tripode in concomitanza con quella della stella e la consegna di una targa a Rossana Vincenzoni, autrice del racconto “Laika. Una favola moderna”. A seguire, un concerto degli Zampognari di Sonidumbra .