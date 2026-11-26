Fare dell’Umbria un laboratorio diffuso per applicare l’intelligenza artificiale, dalle fabbriche ai servizi per i cittadini. È la proposta lanciata da Giammarco Urbani, presidente di Confindustria Umbria, all’assemblea generale dell’associazione, al Teatro Lyrick di Assisi. Il punto di partenza è il divario tra un’industria che continua a investire e un’economia regionale che cresce a un ritmo più lento.

«L’industria umbra cresce e dimostra dinamismo, ma l’economia regionale, considerata nel suo insieme, non riesce a tenere lo stesso passo. Questo divario non è sostenibile nel tempo», ha detto Urbani. Secondo i dati presentati all’assemblea, negli ultimi anni gli investimenti fissi lordi delle imprese umbre sono cresciuti più della media nazionale e del Centro Italia. Per il 2027, l’82% delle aziende prevede di mantenere o aumentare gli investimenti.

L’intelligenza artificiale nelle imprese e nei servizi

La proposta di Confindustria è usare le nuove tecnologie per ripensare i processi produttivi e l’organizzazione dei servizi pubblici. «La sfida non è soltanto adottare nuove tecnologie, ma metterle nelle condizioni di generare valore entrando in profondità nei processi organizzativi», ha spiegato Urbani.

Il progetto Umbria Digital Data ha già sostenuto, con quasi cinque milioni di euro, oltre 350 imprese e dieci pubbliche amministrazioni nell’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale. Il prossimo passo è la costituzione del Polo umbro per l’intelligenza artificiale. Sul fronte della formazione, Urbani ha richiamato le attività di Its Umbria Academy e della scuola di alta formazione di Confindustria Umbria.

Energia, la richiesta sull’idroelettrico umbro

Il costo dell’elettricità resta uno dei principali ostacoli alla competitività della manifattura. Nei primi nove mesi del 2026, secondo i dati illustrati da Urbani, il prezzo all’ingrosso in Italia è stato in media del 35% superiore a quello tedesco, del 79% a quello francese e del 97% a quello spagnolo. «Abbassare i prezzi dell’energia è la priorità numero uno», ha detto il presidente.

Per l’Umbria, la richiesta è consentire alle imprese manifatturiere di acquistare a condizioni competitive una parte dell’energia prodotta dagli impianti idroelettrici regionali. Urbani ha chiesto anche di estendere l’energy release, rafforzare le compensazioni legate al sistema europeo delle emissioni (ETS) e garantire risorse adeguate alla politica di coesione nella programmazione europea 2028-2034, salvaguardando il ruolo delle Regioni.

Al confronto hanno partecipato il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini, il ministro Tommaso Foti e Vincenzo Matano, capo di gabinetto del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. Tra i temi discussi, gli investimenti in innovazione, la concorrenza cinese e le misure per sostenere le imprese nella fase conclusiva del Pnrr. Ad aprire i lavori, moderati dalla giornalista Rai Francesca Romana Elisei, sono stati il sindaco di Assisi Valter Stoppini e la presidente della Regione Stefania Proietti.

Nella parte privata dell’assemblea sono stati eletti dieci componenti del Consiglio generale. Il Premio Fedeltà Associativa è andato a C.E.S.A., Gruppo Colussi e OMA per i 75 anni di adesione e a ISA, RPA e Semoter per i 50 anni.